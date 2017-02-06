Глава МИД Германии: России и США удастся договориться не в ущерб Украине или Европе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Мы все должны надеяться, что России и США удастся договориться - только это должно произойти не в ущерб Украине или Европе". Как сообщает Report со ссылкой на DW, об этом заявил новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Зигмар Габриэль выразил уверенность, что снижение напряженности в отношениях России и Соединенных Штатов могло бы помочь урегулировать ситуацию в Сирии и в Донбассе, а также поспособствовало бы процессу разоружения в Европе. При этом глава МИД ФРГ добавил, что исходит из того, что новая администрация президента США Дональда Трампа еще только занимается выработкой стратегии в отношении Москвы.

Говоря о политике в отношении Вашингтона, руководитель МИД Германии предупредил, что Европа не "должна сидеть как кролик перед удавом" и ждать решений США. "Мы должны продемонстрировать уверенность в себе" и действовать единым фронтом, чтобы играть существенную роль в мировой политике", - уверен Габриэль.