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Новый глава МИД Египта намерен обсудить с Лавровым палестино-израильский конфликт

Новый глава МИД Египта намерен обсудить с Лавровым палестино-израильский конфликт Новый глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в рамках сегодняшнего визита в РФ намерен подробно обсудить палестино-израильский конфликт с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 12:40
Новый глава МИД Египта намерен обсудить с Лавровым палестино-израильский конфликт

Новый глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в рамках сегодняшнего визита в РФ намерен подробно обсудить палестино-израильский конфликт с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Египта в Москве Назих Нагари на полях Медиасаммита БРИКС.

"Будут обсуждаться двусторонние отношения, конечно. У нас новый министр иностранных дел. Он впервые встретится с господином Лавровым в качестве министра. Мы много уделяем внимания двусторонним отношениям и общим проектам. И в то же время имеется очень много вопросов на международном уровне. Сам регион, ситуация в Палестине и в Газе, конечно, имеют для нас первостепенное значение. Итак, ситуация в регионе в целом, в Ливии, в Судане, очень много тем для обсуждения между Египтом и Россией", - отметил дипломат.

Напомним, что сегодня глава МИД Египта Бадр Абдель Аты направился в Москву в рамках визита, нацеленного на укрепление двусторонних отношений с Россией.

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