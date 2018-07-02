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    Новый глава Мексики не намерен жить в президентском дворце

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по итогам выборов президента Мексики, раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сейчас Лопес Обрадор вместе с семьей анализирует возможность аренды съемного дома. Стоит отметить, что район Сокало, где расположен национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных районов Мехико, а вечерами на прилегающих улицах в целом неуютно. Рядом с Сокало располагается также печально известный высоким уровнем преступности район Тепито с одноименным рынком.

    Еще в мае Лопес Обрадор заявил, что не желает жить в официальной резиденции главы государства "Сосны", если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары. По его словам, в этой резиденции нужно убираться каждый день и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы "отпугнуть злых духов".

    Лопес Обрадор сообщил также, что намерен лишить возможности президента Мексики быть неподсудным. Сейчас такой статус предоставлен главе государства 102-й статьей конституции.

    "Да, я направлю ряд инициатив, их будет немного, потому что нам нужно покончить с коррупцией. Мы предложим конгрессу изменить 102-ю статью, чтобы президент мог быть привлечен к суду за коррупцию", — заявил Лопес Обрадор в эфире канала Imagen Television.

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