Новый глава Мексики не намерен жить в президентском дворце

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Андрес Мануэль Лопес Обрадор, лидирующий по итогам выборов президента Мексики, раздумывает над возможностью снять жилой дом рядом с президентским дворцом и отказаться от личной охраны со стороны военнослужащих президентского генерального штаба.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сейчас Лопес Обрадор вместе с семьей анализирует возможность аренды съемного дома. Стоит отметить, что район Сокало, где расположен национальный дворец, не относится к числу дорогих и престижных районов Мехико, а вечерами на прилегающих улицах в целом неуютно. Рядом с Сокало располагается также печально известный высоким уровнем преступности район Тепито с одноименным рынком.

Еще в мае Лопес Обрадор заявил, что не желает жить в официальной резиденции главы государства "Сосны", если победит на выборах, так как на нее якобы наложены колдовские чары. По его словам, в этой резиденции нужно убираться каждый день и применять ритуальную чистку утром, днем и вечером, чтобы "отпугнуть злых духов".

Лопес Обрадор сообщил также, что намерен лишить возможности президента Мексики быть неподсудным. Сейчас такой статус предоставлен главе государства 102-й статьей конституции.

"Да, я направлю ряд инициатив, их будет немного, потому что нам нужно покончить с коррупцией. Мы предложим конгрессу изменить 102-ю статью, чтобы президент мог быть привлечен к суду за коррупцию", — заявил Лопес Обрадор в эфире канала Imagen Television.