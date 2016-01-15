​Новый глава Каталонии исключил провозглашение независимости в одностороннем порядке

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Власти Каталонии не будут объявлять о выходе области из состава Испании в одностороннем порядке. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил новый председатель правительства автономии Карлес Пучдемон.

"Нашим избирательным обещанием не было одностороннее провозглашение независимости", - заявил К. Пучдемон.

При этом он отметил, что в настоящий момент его целью является внесение изменений в конституцию области.

Пучдемон, который раньше занимал должность мэра города Жирона, был избран каталонским премьером 10 января текущего года. Добиться его избрания на пост главы автономии удалось благодаря голосам сепаратистской коалиции "Вместе "за" и объединения "Кандидаты за народное единство". При этом Пучдемон является последователем идей экс-премьера Артура Маса. Ранее, выступая перед депутатами каталонского парламента, он сказал, что необходимо "начать процесс создания независимого государства". 27 сентября 2015 года в Каталонии состоялись выборы, по итогам которых победу одержала коалиция "Вместе "за". Поскольку она не смогла получить абсолютное большинство в парламенте, ей пришлось искать поддержку "Кандидатов за народное единство". 9 ноября прошлого года парламент области одобрил резолюцию, в которой объявлялось "начало процесса создания независимого государства Каталония в виде республики". Вскоре Конституционный суд Испании принял решение аннулировать действие документа.