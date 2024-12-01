Новый глава Евровосовета пообещал Киеву €4,2 млрд помощи

Евросоюз обещает перевести Украине в декабре €4,2 млрд бюджетной помощи.

Евросоюз обещает перевести Украине в декабре €4,2 млрд бюджетной помощи.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил новый глава Евровосовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с января 2025 года Брюссель также намерен весь год предоставлять Украине ежемесячно €1,5 млрд в рамках кредитной программы G7, финансируемой за счет экспроприированных доходов от активов России, в обмен на экономические преобразования.

Уточняется, что речь идет о программе финансовой помощи на €18 млрд на 2025 год, меморандум о реализации которой ЕК подписала с правительством Украины 28 ноября. В рамках этого меморандума Киев обязуется выполнить экономические и политические требования ЕС и провести преобразования, на которых настаивает Брюссель.

Кошта также пообещал "приветствовать Украину в ЕС", но не сказал, когда это случится, добавив, что вступление - это процесс, основанный на результатах преобразований. Особым достижением на пути поэтапной интеграции в ЕС он назвал отмену мобильного роуминга для украинских операторов в Евросоюзе.