Новый генсек ООН намерен добиться урегулирования палестино-израильского конфликта

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиться урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств для двух народов.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в письме Антониу Гутерриша представительнице ООП Ханан Ашрауи.

Новый генсек ООН считает, что такое решение конфликта будет способствовать установлению мира на всем Ближнем Востоке.

Гутерриш ответил на письмо Ашрауи, в котором она поздравила его с избранием на пост генсека ООН, а также выразила надежду на сотрудничество палестинцев и ООН.