Новый генсек ООН поговорил по телефону с Дональдом Трампом

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позвонил избранному президенту США Дональду Трампу. Как сообщает Report, об этом заявил представитель офиса пресс-секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, этот звонок был протокольным, своего рода предварительным знакомством. Собеседники обсудили целый ряд вопросов, связанных с сотрудничеством между ООН и США.

Отвечая на вопросы журналистов, Фархан Хак сказал, что в ходе беседы вопрос о бюджете ООН не обсуждался. Он подчеркнул, что Антониу Гутерреш надеется на тесное сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.