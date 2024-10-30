Новый генсек "Хезболлах" пообещал продолжить курс погибшего лидера движения

Новый генсек "Хезболлах" Наим Касем в первом после избрания выступлении обещал своим сторонникам победу над Израилем, несмотря на все жертвы.

Новый генсек "Хезболлах" Наим Касем в первом после избрания выступлении обещал своим сторонникам победу над Израилем, несмотря на все жертвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он также пообещал продолжить курс погибшего лидера организации Хасана Насруллы.

Глава движения отметил, что "Хезболлах" не прекратит поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа.

Отметим, что в 1970 году Касем поступил на педагогический факультет Ливанского университета, где изучал на французском языке химию. В 1977 году получил степень магистра химии Ливанского университета.

После выпуска он шесть лет преподавал химию в школе, совмещая это с религиозной деятельностью.

Отметим, что 23 сентября израильская армия начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла.