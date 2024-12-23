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Новый этап переговоров между Ираном и "евротройкой" состоится в середине января

Новый этап переговоров между Ираном и "евротройкой" состоится в середине января Следующий этап переговоров между странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Ираном пройдет в середине января 2025 года.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 12:34
Новый этап переговоров между Ираном и евротройкой состоится в середине января

Следующий этап переговоров между странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) и Ираном пройдет в середине января 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, основной темой переговоров будет ядерная программа Ирана.

В конце ноября этого года заместители главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади встретились в Женеве с представителями Великобритании, Германии и Франции для обсуждения ряда вопросов, касающихся двусторонних отношений между исламской республикой и европейскими странами, а также иранской ядерной программы.

В 2015 году была заключена иранская ядерная сделка, которая предусматривала снятие с Тегерана наиболее жестких ограничений, включая санкции СБ ООН, в обмен на сокращение темпов развития ядерной программы. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из сделки, объясняя свое решение тем, что снятие рестрикций позволит Ирану нарастить военный потенциал и создать ядерное оружие.

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