Новый "черный список" ЕС в отношении России вступит в силу 16 февраля

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Новые ограничительные меры в отношении 19 физических и 9 юридических лиц, ответственных, по мнению Евросоюза, за эскалацию конфликта в Украине, вступят в силу 16 февраля. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Политическое решение по дополнительному списку было принято 29 января. Совет ЕС в понедельник принял законодательный акт, чтобы выполнить политическое обязательство. Однако он решил дать шанс политическим усилиям (минским переговорам), поэтому вступление в силу (ограничительных мер) отложил до 16 февраля", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне по итогам неформального саммита ЕС глава Евросовета Дональд Туск заявил, что главы государств и правительств не обсуждали новых санкций против России, однако "не было принято решения отсрочить расширение черного списка, которое уже согласовано".

Страны ЕС 9 февраля на встрече министров иностранных дел утвердили расширение черного списка для России и востока Украины. В него принято решение включить еще 19 физических и 9 юридических лиц. Вместе с тем министры отложили введение в действие этих мер на неделю, до 16 февраля, чтобы не осложнять минские переговоры о прекращении огня.