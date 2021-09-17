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Новые военные базы США построят в южных регионах Австралии

Новые военные базы США построят в южных регионах Австралии Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии.
Другие страны
17 сентября 2021 г. 07:20
Новые военные базы США построят в южных регионах Австралии

Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон.

"Тысячи американских солдат уже проходят обучение на военной базе Северной территории, но число служащих ВВС и ВМС США будет существенно увеличено", - сказал Даттон, отметив, что новые военные базы, которые будут построены в южных регионах страны, расширят возможности местной промышленности и позволят создать новые рабочие места для австралийцев.

Министр также отметил, что будут расширены возможности двух баз ВВС Австралии, расположенных на восточном побережье страны. "Речь идет о переброске различных типов самолетов, в том числе бомбардировщиков и разведчиков…, которые будут базироваться на военных аэродромах в Ричмонде (расположен в 50 км к северо-западу от Сиднея, штат Новый Южный Уэльс) или Эмберли (расположен в 50 км к юго-западу от Брисбена, штат Квинсленд)", - уточнил Даттон в интервью телеканалу 9 News.

Также глава австралийского Минобороны сообщил, что военное сотрудничество двух стран будет расширено за счет создания инфраструктуры для обслуживания "надводных и подводных кораблей США в Австралии… и материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе".

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