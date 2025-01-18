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Новые власти Сирии надеются на возвращение страны в ЛАГ

Новые власти Сирии надеются на возвращение страны в ЛАГ Новые власти в Дамаске рассчитывают, что Лига арабских государств (ЛАГ) поддержит волю сирийского народа и Сирия вернется на свое место в региональной организации.
Другие страны
18 января 2025 г. 14:35
Новые власти Сирии надеются на возвращение страны в ЛАГ

Новые власти в Дамаске рассчитывают, что Лига арабских государств (ЛАГ) поддержит волю сирийского народа и Сирия вернется на свое место в региональной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани после встречи с прибывшей в Дамаск делегацией ЛАГ во главе с помощником генсека Хусамом Заки.

"Мы надеемся, что Лига арабских государств поддержит волю сирийского народа, и рассчитываем вернуться в нее в скором времени, - сказал он. - С нетерпением ждем возвращения Сирии на свое место в ЛАГ".

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля 2023 года многие арабские государства пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь. 7 мая 2023 года Совет ЛАГ на экстренном заседании в Каире принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. 19 мая 2023 года бывший сирийский лидер Башар Асад впервые с 2010 года принимал участие в саммите ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда.

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