Новые власти Аргентины сократили половину министерств

Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил, что правительство президента Хавьера Милея сокращает число министерств с 18 до 9.

Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто объявил, что правительство президента Хавьера Милея сокращает число министерств с 18 до 9.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом новый министр заявил в обращении, представляя первые экономические реформы правительства.

"Согласно закону о министерствах, подписанному президентом, число министерств сократится с 18 до 9, а секретариатов - с 106 до 54. Это приведет к сокращению 50% руководящих должностей госслужащих и 34% общего числа политических должностей", - сказал он.

Согласно опубликованному ранее первому указу Милея, в республике останутся в общей сложности девять министерств: иностранных дел, экономики, безопасности, обороны, человеческого капитала, юстиции, инфраструктуры, здравоохранения, внутренних дел.

Раньше в правительстве Аргентины также были министерства транспорта, общественных работ, науки, территориального и жилищного развития, культуры, окружающей среды, туризма, животноводства и сельского хозяйства, по делам женщин.