Новые власти Аргентины отказались продлевать контракты более 5 тыс. госслужащих

Новое правительство Аргентины не будет продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году.

Новое правительство Аргентины не будет продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни, мера затронет более 5 000 сотрудников.

"Чуть более 5 000 контрактов, которые были заключены в 2023 году, не будут продлены. Остальные контракты пройдут проверку, которая продлится 90 дней. Все контракты, подписанные в 2023 году и истекающие 31 декабря 2023 года, не будет продлены", - сказал он на пресс-конференции.

В указе, который подписал президент Аргентины Хавьер Милей, предусмотрены определенные исключения. Так, работу смогут сохранить сотрудники, которые были наняты по установленной законом квоте или считаются "незаменимыми для работы".

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний. В качестве одной из первых мер правительство Милея сократило число министерств с 18 до 9.