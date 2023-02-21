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Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц.
Другие страны
21 февраля 2023 г. 23:10
Новые санкции США затронут 200 физических и юридических лиц из России

Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным газеты, в санкционный список США будут внесены "губернаторы и члены семей российских чиновников". Кроме того, ограничительные меры, по сведениям издания, будут введены против компаний военно-промышленного комплекса (ВПК), предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также "сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций".

Ожидается, что Министерство финансов США представит обновленный санкционный список по РФ на этой неделе.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın yeni sanksiyaları Rusiyada 200 fiziki və hüquqi şəxsə təsir edəcək

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