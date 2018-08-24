Новые санкции США запрещают экспорт оружия и продукции двойного назначения из России

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Объявленные ранее санкции США в отношении России запрещают выдачу кредитов, экспорт оружия и продукции двойного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре - официальном печатном органе правительства США.

Вступление санкций в силу ожидается 27 августа.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.