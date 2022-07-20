О нас

Новые санкции Евросоюза против России вступят в силу 21 июля

Новые санкции Евросоюза против России вступят в силу 21 июля Делегация Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза против России будут согласованы 21 июля.
Другие страны
20 июля 2022 г. 21:00
Новые санкции Евросоюза против России вступят в силу 21 июля

Делегация Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза против России будут согласованы 21 июля.

«Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС», — говорится в Twitter чешской делегации, которая председательствует сейчас в Евросоюзе, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

Седьмой пакет санкций был согласован главами МИД стран Евросоюза 18 июля. Спустя два дня он был утвержден постоянными представители стран Евросоюза. По словам постпреда Литвы, новые санкционные меры затронут запрет на золото из России.

В черный список также были включены 48 граждан РФ, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов. Кто конкретно, пока не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi