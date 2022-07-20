Новые санкции Евросоюза против России вступят в силу 21 июля

Делегация Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза против России будут согласованы 21 июля.

Делегация Чехии сообщила, что новые санкции Евросоюза против России будут согласованы 21 июля.

«Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС», — говорится в Twitter чешской делегации, которая председательствует сейчас в Евросоюзе, передает Report со ссылкой на Газету.Ru.

Седьмой пакет санкций был согласован главами МИД стран Евросоюза 18 июля. Спустя два дня он был утвержден постоянными представители стран Евросоюза. По словам постпреда Литвы, новые санкционные меры затронут запрет на золото из России.

В черный список также были включены 48 граждан РФ, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов. Кто конкретно, пока не сообщается.