Новые переговоры по Brexit начинаются сегодня

Сегодня Евросоюз и Великобритания должны вступить в новые переговоры во избежание возможной торговой войны, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сегодня Евросоюз и Великобритания должны вступить в новые переговоры во избежание возможной торговой войны, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Опасения отчасти подтвердил своим заявлением в Брюсселе британский министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост: "С июля активно обсуждается вопрос приведения в действие ст. 16, поскольку время, отведенное на переговоры, истекает. Мы должны как можно скорее добиться в них прогресса, если хотим заключить соглашение".

После того, как ЕС принял пакет мер по оказанию помощи предприятиям в Северной Ирландии, он требует от Великобритании проявить гибкость в переговорном процессе. Благодаря протоколу, подписанному в рамках сделки по Brexit, Северная Ирландия сохранила членство в таможенном союзе ЕС. Контроль за соблюдением соглашения осуществляет Европейский суд. Великобритания хочет лишить его полномочий по надзору, внеся соответствующие поправки в протокол.

Теперь Евросоюз готовится к разным сценариям развития событий, вплоть до разрыва торговых соглашений с Великобританией. Страна официально вышла из состава ЕС в январе прошлого 2020 года.