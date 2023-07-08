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Новые парламентские выборы в Нидерландах пройдут не ранее ноября

Новые парламентские выборы в Нидерландах пройдут не ранее ноября Проведение новых парламентских выборов в Нидерландах после ухода в отставку правительства во главе с премьер-министром Марком Рютте будет возможно не ранее середины ноября.
Другие страны
8 июля 2023 г. 04:17
Новые парламентские выборы в Нидерландах пройдут не ранее ноября

Проведение новых парламентских выборов в Нидерландах после ухода в отставку правительства во главе с премьер-министром Марком Рютте будет возможно не ранее середины ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил избирательный совет страны.

По данным этой структуры, "подготовка к выборам занимает время", поэтому провести голосование удастся "не ранее середины ноября". Например, новые партии должны получить возможность зарегистрироваться, действующим партиям требуется время на составление списков кандидатов, а муниципалитеты должны организовать избирательные участки.

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