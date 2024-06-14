Новые члены правительства Греции принесли присягу

Главы некоторых министерств и их заместители, назначенные премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, принесли присягу в Президентском дворце.

Главы некоторых министерств и их заместители, назначенные премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, принесли присягу в Президентском дворце.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию церемонии вел телеканал ERT-news.

Новые министры внутренних дел, труда и социальной защиты, сельского развития и продовольствия, развития, по делам миграции и убежища, госминистры, а также несколько заместителей глав ведомств поклялись на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа.

На церемонии, помимо премьера, присутствовала глава греческого государства Катерина Сакелларопулу.