Новые британские санкции могут затронуть почти все сектора экономики России

Новые британские санкции, утвержденные в четверг, но еще не введенные в действие, могут быть применены к различным областям российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых т

Новые британские санкции, утвержденные в четверг, но еще не введенные в действие, могут быть применены к различным областям российской экономики - от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утвержденных в МИД Соединенного Королевства.

Секторами, имеющими стратегическое значение для правительства России, против которых могут быть применены рестриктивные меры, в документе называются российская химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий. Соответственно, под санкции могут подпасть и все лица, которые работают с правительством РФ или связанными с ними структурами.

Под определение "правительство РФ" в документе подпадает президент, Администрация президента и агентства, которые подчиняются главе государства, председатель правительства РФ и его заместители, российские министерства, любые государственные органы и агентства, включая правоохранительные органы, Центральный банк РФ. Связанными с правительством структурами называют те агентства и компании, которые контролируются правительством или с его минимальным участием, которые получают средства от Российского фонда прямых инвестиций или Фонда национального благосостояния.