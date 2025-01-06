О нас

Новые антироссийские санкции США коснутся нефтяных танкеров

Новые антироссийские санкции США коснутся нефтяных танкеров Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.
Другие страны
6 января 2025 г. 10:12
Новые антироссийские санкции США коснутся нефтяных танкеров

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Россия использует старые суда для перевозки топлива, чтобы "обойти лимит". Ожидается, что новые ограничения коснутся лиц, "причастных к торговле нефтью по ценам, превышающим предельные".

По информации агентства, Вашингтон также рассматривает введение санкций в отношении китайских банков, связанных с такими операциями.

В середине декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 могут снизить ценовой потолок на нефть из России с $60 за баррель до $40 за баррель. По данным собеседников агентства, государства также рассматривают возможность полного запрета на переработку российской сырой нефти.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что администрация Джо Байдена может ввести санкции против энергетического сектора России, которые затронут российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда. Они, по утверждению США, входят в "теневой флот" России.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US plans more sanctions on tankers carrying Russian oil, sources say
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın neft tankerlərinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi