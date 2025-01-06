Новые антироссийские санкции США коснутся нефтяных танкеров

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что Россия использует старые суда для перевозки топлива, чтобы "обойти лимит". Ожидается, что новые ограничения коснутся лиц, "причастных к торговле нефтью по ценам, превышающим предельные".

По информации агентства, Вашингтон также рассматривает введение санкций в отношении китайских банков, связанных с такими операциями.

В середине декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 могут снизить ценовой потолок на нефть из России с $60 за баррель до $40 за баррель. По данным собеседников агентства, государства также рассматривают возможность полного запрета на переработку российской сырой нефти.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что администрация Джо Байдена может ввести санкции против энергетического сектора России, которые затронут российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда. Они, по утверждению США, входят в "теневой флот" России.