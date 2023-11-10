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Новую встречу в формате "Рамштайн" планируется провести в середине ноября

Новую встречу в формате "Рамштайн" планируется провести в середине ноября В Министерстве обороны США заявили, что провести 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют в середине ноября.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 10:50
Новую встречу в формате Рамштайн планируется провести в середине ноября

В министерстве обороны США заявили, что 17-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") планируют провести в середине ноября.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США будут оказывать помощь Украине в меньших объемах из-за того, что Конгресс пока не предоставил дополнительных средств. Поэтому она призвала принять запрос президента Байдена для продолжения поддержки Киева.

"В середине ноября мы собираемся провести еще одну контактную группу по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину в том, что ей нужно в этой борьбе", – отметила Сингх.

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Версия на английском языке New meeting in Ramstein format planned to be held in mid-November

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