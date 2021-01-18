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Новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии

Новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии Речь идет о вспышке в клинике города Гармиш-Партенкирхен, где новый штамм выявили у троих зараженных
Другие страны
18 января 2021 г. 12:34
Новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии

Новая вариация коронавируса выявлена на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Munchner Merkur.

По ее информации, в больнице заразились 73 человека - как сотрудники, так и пациенты. У троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

Анализы были направлены для дальнейшего исследования в берлинскую клинику Charite. Специалисты выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации, но пока не знают, каковы ее особенности.

Всего в мире, по оценке Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает так называемый британский штамм из-за высокой заразности.

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