Новозеландский премьер пропустил звонок от Дональда Трампа

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/Премьер Новой Зеландии Джон Кей сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп звонил ему по телефону, но он пропустил этот звонок.

Как передает Report, об этом написала во вторник местная газета NZ Herald.

"Я не видел, когда звонок поступил", - сказал премьер. Он пояснил, что просто не заметил его "в суматохе дел", связанных с устранением последствий мощного землетрясения и последующих афтершоков.

Как сообщает издание, следующий телефонный звонок от Трампа ожидается в среду, однако оно не приводит источники этой информации.

Землетрясение магнитудой 7,9 и последующим цунами произошло в Новой Зеландии в минувшее воскресенье. Два человека погибли, экономический ущерб от стихийного бедствия оценивается в $1,5 млрд.