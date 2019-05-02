​Новой столицей Индонезии может стать город Паланкарая

Город Паланкарая, расположенный в провинции Центральный Калимантан, стал приоритетным местом, куда может быть перенесена из Джакарты столица Индонезии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По мнению местных экспертов, город относительно молодой, он был заложен в середине прошлого столетия. Тогда первый президент республики, национальный герой страны Сукарно задумался о переносе туда столицы.

По их словам, проведенный недавно по заказу правительства анализ показал, что город полностью отвечает стандартам, предъявляемым к государственному центру. Наряду с этим, остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага, состоящего из 18 тысяч островов, поскольку расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются здесь в среднем по 5-6 раз в день.

Вместе с тем остров подвергается разрушительным наводнениям, а также сильному задымлению от лесных пожаров.

Эксперты называют Паланкарая одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. Его население на сегодняшний день составляет несколько тысяч человек.