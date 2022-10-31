Новому премьеру Великобритании Сунаку хотят устроить вотум недоверия

Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании.

Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании.

Как передает Report, об этом пишет издание Express.

По его информации, ряд парламентариев собираются просить главу руководящего комитета партии Грэма Брейди о том, чтобы запустить процедуру вотума недоверия в отношении политика.

Отмечается, что недовольство Сунаком вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом британского правительства. Express указывает, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии.

"Перестановки были больше похожи на "Кошмар на улице Вязов" на фоне ухода сторонников Brexit", - приводит издание слова одного из депутатов.

Express подчеркивает, что кабмин Сунака вызвал ярость у некоторых консерваторов и теперь они собираются последовательно добиваться его отставки. При этом депутаты допускают, что смогут добиться успеха, поэтому не исключают новых выборов главы Консервативной партии в 2023 году.