О нас

Новому премьеру Великобритании Сунаку хотят устроить вотум недоверия

Новому премьеру Великобритании Сунаку хотят устроить вотум недоверия Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании.
Другие страны
31 октября 2022 г. 17:39
Новому премьеру Великобритании Сунаку хотят устроить вотум недоверия

Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании.

Как передает Report, об этом пишет издание Express.

По его информации, ряд парламентариев собираются просить главу руководящего комитета партии Грэма Брейди о том, чтобы запустить процедуру вотума недоверия в отношении политика.

Отмечается, что недовольство Сунаком вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом британского правительства. Express указывает, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии.

"Перестановки были больше похожи на "Кошмар на улице Вязов" на фоне ухода сторонников Brexit", - приводит издание слова одного из депутатов.

Express подчеркивает, что кабмин Сунака вызвал ярость у некоторых консерваторов и теперь они собираются последовательно добиваться его отставки. При этом депутаты допускают, что смогут добиться успеха, поэтому не исключают новых выборов главы Консервативной партии в 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке British MPs drafting letters of no confidence after Sunak's Cabinet purge

Самое читаемое

Стали известны условия возвращения Роналду в состав Манчестер Юнайтед
Стали известны условия возвращения Роналду в состав "Манчестер Юнайтед"
24 октября 2022 г. 21:26
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США
25 октября 2022 г. 09:53
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
Поставку газа в Узбекистане полностью цифровизируют
25 октября 2022 г. 16:07
В Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
25 октября 2022 г. 21:30
Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi