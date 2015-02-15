Новоизбранный президент Хорватии вступила в должность

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Торжественная церемония инаугурации четвертого президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович прошла в воскресенье под открытым небом на Площади Святого Марка в центре Загреба.

Новоизбранный президент пришла на церемонию пешком в сопровождении своего мужа Якова Китаровича. Она приняла президентскую ленту цвета национального флага от председателя Конституционного суда Ясны Омейец и выступила с приветственной речью.

В ней Грабар-Китарович заявила, что приложит все силы для экономического оздоровления государства, что "стратегическим интересом должно стать создание новых рабочих мест", что страна должна стать более открытой для иностранных инвестиций. Президент пообещала поддержку соседним государствам в процессах евроинтеграции, заявила о необходимости развития прав национальных меньшинств внутри страны, а также защиты хорватского нацменьшинства в других странах.

После этого выступления состоялся небольшой концерт. Церемония продолжилась торжественным приемом для 200 официальных гостей, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На инаугурацию приехали президенты Черногории, Албании, Македонии, Венгрии, Словакии, Словении, самопровозглашенного Косово и члены президиума (коллективного органа правления) Боснии и Герцеговины. Страна-соседка Хорватии Сербия представлена премьер-министром Александром Вучичем.