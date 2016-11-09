Новоиспеченный президент обещает, что экономика США удвоит свой рост

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Хиллари Клинтон позвонила мне и поздравила нас победой и я поздравил ее и ее семью с этой очень тяжелой кампанией, она очень усердно работала". Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил Дональд Трамп в своей первой речи после избрания президентом США.

"Все республиканцы и демократы этой нации, настало время для нас собраться, стать едиными, выстроить единую нацию и восстановить американскую мечту", - заявил Трамп.

"Каждый американец будет иметь возможность реализовать свой потенциал", - добавил он обращаясь к своим избирателям.

Он пообещал, что экономика США удвоит свой рост.