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Нового президента ОАЭ изберут в течение 30 дней

Нового президента ОАЭ изберут в течение 30 дней Новый президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет избран в течение 30 дней.
Другие страны
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13 мая 2022 г. 17:36
Нового президента ОАЭ изберут в течение 30 дней

Новый президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет избран в течение 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya.

В соответствии с конституцией, вице-президент и глава правительства, занимающий также пост министра обороны, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум будет исполнять обязанности главы государства до тех пор, пока федеральный совет из правителей семи эмиратов не соберется в течение 30 дней и не изберет нового президента.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Возглавивший страну в ноябре 2004 года после смерти своего отца - первого президента Эмиратов - он переизбирался на пост президента в 2009, 2014, 2019 годах. В январе 2014 года перенес тяжелый инсульт, ему была сделана операция. После этого на публике впервые он появился только спустя три с половиной года - в июне 2017 года. У него одна супруга и восемь детей, в том числе двое сыновей.

В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Высшим советом (основной орган государственной власти, состоящий из правителей семи эмиратов). Несмотря на эту процедуру, этот пост с момента основания государства принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Одновременно с президентом избирается вице-президент. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим вооруженными силами, председателем Высшего совета обороны.

Наследным принцем Абу-Даби является единокровный брат умершего президента, третий сын первого президента Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он окончил курсы военных летчиков в США, закончил военную академию в Сандхерсте (Великобритания), учился в Египте. Именно он и должен стать следующим президентом страны. "Эмираты потеряли своего праведного сына, лидера этапа самостоятельности [государства] и попечителя его благословенного пути. <...> Его позиции, достижения, мудрость, пожертвования и инициативы в каждом уголке страны", - написал шейх Мухаммед в Twitter.

14.28

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в возрасте 73 лет, сообщает Report со ссылкой на новостное агентство WAM.

"Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая", - говорится в обнародованном сообщении.

Отметим, что Высший совет ОАЭ (основной орган государственной власти, состоящий из правителей семи эмиратов) 3 ноября 2004 года избрал Халифу бен Заида Аль Нахайяна президентом страны сроком на пять лет. Впоследствии шейх Халифа переизбирался в 2009, 2014 и 2019 годах. Будучи главой государства он также занимал пост верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti vəfat edib

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