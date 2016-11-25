Нового президента Бразилии обвинили в причастности к коррупции

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президента Бразилии Мишеля Темера обвинили в оказании давления на кабинет министров и причастности к коррупции.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, бывший министр культуры Марсело Калеро утверждает, что Темер просил его помочь другому министру в бизнес-сделке.

По словам Калеро, от него требовалось разрешить строительство элитного жилья на участке в историческом районе Сальвадора, принадлежащем секретарю по делам правительства канцелярии президента Жедделю Виейре Лиме.

Бывший министр, ушедший в отставку на прошлой неделе, ранее заблокировал проект застройки. Калеро рассказал полиции, что и президент и министр давили на него, требуя изменить решение.

Президент Темер отрицает все обвинения, хотя признает, что разговаривал с Калеро о застройке.

Темер пришел к власти ранее в этом году, после того как президенту Дилме Русеф был объявлен импичмент на фоне затянувшегося политического кризиса. Он обещал покончить с коррупцией в стране.