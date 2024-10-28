Нового премьера Японии могут избрать 11 ноября

Правительство Японии и правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" намереваются 11 ноября созвать особую сессию нижней палаты парламента.

Правительство Японии и правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" намереваются 11 ноября созвать особую сессию нижней палаты парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В ходе сессии говоизбранные депутаты проголосуют за кандидатуру нового премьера.

По данным правительственных источников агентства, эта дата согласовывается. Каждая партия, прошедшая в парламент, выдвинет собственного кандидата.

Главная интрига предстоящего голосования заключается в том, что по итогам прошедших 27 октября выборов правящая коалиция потеряла большинство в нижней палате парламента, а оппозиционные партии набрали больше половины мандатов. Правящий блок суммарно получил 215 мест из необходимых для большинства 233.

В оставшееся до голосование время ЛДП и "Комэйто" постараются заручиться поддержкой малых оппозиционных партий и беспартийных, чтобы набрать необходимое число голосов для переизбрания Исибы. В то же время оппозиция с Конституционно-демократической партией (КПД) постараются договориться о собственном едином кандидате, которым, вероятнее всего, станет глава КПД и бывший премьер-министр Ёсихико Нода.