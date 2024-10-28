О нас

Нового премьера Японии могут избрать 11 ноября

Нового премьера Японии могут избрать 11 ноября Правительство Японии и правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" намереваются 11 ноября созвать особую сессию нижней палаты парламента.
Другие страны
28 октября 2024 г. 13:03
Нового премьера Японии могут избрать 11 ноября

Правительство Японии и правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) под председательством премьера Сигэру Исибы и партии "Комэйто" намереваются 11 ноября созвать особую сессию нижней палаты парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В ходе сессии говоизбранные депутаты проголосуют за кандидатуру нового премьера.

По данным правительственных источников агентства, эта дата согласовывается. Каждая партия, прошедшая в парламент, выдвинет собственного кандидата.

Главная интрига предстоящего голосования заключается в том, что по итогам прошедших 27 октября выборов правящая коалиция потеряла большинство в нижней палате парламента, а оппозиционные партии набрали больше половины мандатов. Правящий блок суммарно получил 215 мест из необходимых для большинства 233.

В оставшееся до голосование время ЛДП и "Комэйто" постараются заручиться поддержкой малых оппозиционных партий и беспартийных, чтобы набрать необходимое число голосов для переизбрания Исибы. В то же время оппозиция с Конституционно-демократической партией (КПД) постараются договориться о собственном едином кандидате, которым, вероятнее всего, станет глава КПД и бывший премьер-министр Ёсихико Нода.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Japan prepares to elect new prime minister on November 11

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi