Нового председателя Европарламента изберут 18 января

На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 18 января состоятся выборы нового председателя законодательной ассамблеи ЕС.

На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 18 января состоятся выборы нового председателя законодательной ассамблеи ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила заместитель официального представителя ЕП Дельфин Коляр.

Она напомнила правила избрания: "Кандидаты на пост председателя могут быть представлены либо политической фракцией, либо группой депутатов, представляющих двадцатую часть состава парламента, то есть 36 депутатами".

Коляр сказала, что кандидатуры для участия в первом туре выборов должны быть предложены в понедельник, 17 января, до 17:00 по местному времени. Список кандидатов будет объявлен в тот же день вечером.

Председатель Европарламента избирается на 2,5 года.