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Нового председателя Европарламента изберут 18 января

Нового председателя Европарламента изберут 18 января На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 18 января состоятся выборы нового председателя законодательной ассамблеи ЕС.
Другие страны
14 января 2022 г. 15:38
Нового председателя Европарламента изберут 18 января

На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 18 января состоятся выборы нового председателя законодательной ассамблеи ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила заместитель официального представителя ЕП Дельфин Коляр.

Она напомнила правила избрания: "Кандидаты на пост председателя могут быть представлены либо политической фракцией, либо группой депутатов, представляющих двадцатую часть состава парламента, то есть 36 депутатами".

Коляр сказала, что кандидатуры для участия в первом туре выборов должны быть предложены в понедельник, 17 января, до 17:00 по местному времени. Список кандидатов будет объявлен в тот же день вечером.

Председатель Европарламента избирается на 2,5 года.

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Версия на английском языке New president of European Parliament to be elected on January 18
Версия на азербайджанском языке Yanvarın 18-i Avropa Parlamentinin yeni sədri seçiləcək

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