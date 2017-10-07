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    Нового главу ПАСЕ выберут 9 октября

    Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет избран в понедельник, 9 октября.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

    «В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — говорится в сообщении.

    Как отмечается, новый глава будет занимать свой пост до открытия следующей сессии в Страсбурге, которая пройдёт 22—26 января 2018 года.

    Ранее сообщалось, что официальный представитель Педро Аграмунта подтвердил его отставку с поста председателя ПАСЕ.

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