Нового главу ПАСЕ выберут 9 октября

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будет избран в понедельник, 9 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

«В соответствии с правилами процедуры ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, новый глава будет занимать свой пост до открытия следующей сессии в Страсбурге, которая пройдёт 22—26 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Педро Аграмунта подтвердил его отставку с поста председателя ПАСЕ.