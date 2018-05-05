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    Новое землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа.

    Как передает Report, подземные толчки произошли в 22:32 по времени UTC (02:30 оп бакинскому времени)

    ***02:33

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на Гавайских островах.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки были зарегистрированы в 21:32 по времени UTC.

    Уточняется, что сразу после этого произошла целая серия толчков промежутком в несколько минут магнитудой от 3,0 до 4,2.

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