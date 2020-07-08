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Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа

Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа Новый кабинет министров Сербии будет сформирован к 20-25 августа.
Другие страны
8 июля 2020 г. 06:48
Новое правительство Сербии будет сформировано до конца августа

Новый кабинет министров Сербии будет сформирован к 20-25 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"С 15-16 июля я начинаю переговоры по новому правительству с политическими партиями. Формирование нового кабмина будет завершено до 20-25 августа. Это самое позднее, но не исключаю, что это произойдет гораздо раньше", - сказал Вучич.

Напомним, что ранее Вучич заявлял, что правительство Сербии будет в значительной мере обновлено после парламентских выборов. Он не исключает, что главой нового кабинета могут стать действующий премьер Ана Брнабич, мэр города Нови-Сад, вице-председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, министр сельского хозяйства Бранислав Недимович, министр финансов Сербии, экс-мэр Белграда Синиша Мали.

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