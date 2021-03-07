Новое правительство Ливии сформируют из 35 министров

Будущее Правительство национального единства Ливии под руководством Абдель Хамида Дбейбы будет состоять из 35 министров.

Будущее Правительство национального единства Ливии под руководством Абдель Хамида Дбейбы будет состоять из 35 министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу официальный представитель кабмина Мухаммед Хамуда.

Согласно концепции Дбейбы, рассказал он ТАСС, правительство должно представлять собой разнообразие по географии, социальному статусу, гендерному составу и степени известности. Всего в кабмин войдут 35 человек, в том числе 26 министров и семь госминистров, еще двое - это заместители премьер-министра.

Хамуда сообщил, что на пост главы оборонного ведомства кандидатура еще не подобрана. Министром иностранных дел может стать женщина Лямия Фатхи Абу Сидра, ее кандидатуру выдвинула партия "Аль-Ватан" под руководством проживающего ныне в Турции Абдель Хакима Бельхаджа. Она не работала в системе МИД, окончила университет в Бенгази, имеет диплом бакалавра в области электротехники. В прошлом работала в министерстве информации, позднее входила в состав комитета по делам ливийских заключенных-джихадистов в Ираке, занимала пост советника министерства планирования в правительстве Фаиза Сарраджа.

На должность главы МВД выдвинут полковник полиции, полномочный представитель министерства внутренних дел Халед ат-Тиджани Мазен. Когда разогрелся кризис в отношениях между Фаизом Сарраджем и действующим главой МВД Фатхи Башагой, именно Мазена прочили ему на смену. В эпоху Муаммара Каддафи он работал в аппарате внутренней безопасности, но был позднее отправлен в отставку.

Глава правительства Дбейба прокомментировал в субботу в своем аккаунте в Twitter вопрос реструктуризации министерств: "Мы сохранили нынешнее количество ведомств с небольшими изменениями, так как сокращение или слияние министерств требует времени и финансовых ресурсов, которых у нас на данном этапе нет". "При формировании кабмина мы приняли во внимание баланс между эффективностью и обеспечением широкого участия в нем всех регионов через различные избирательные округа, чтобы правительство эффективно представляло всех ливийцев в их разнообразии, и мы приняли во внимание конфликтную ситуацию, в которой на протяжении лет находилась страна, а также чувство маргинализации и недостаточного представительства многих групп", - добавил он.

Отметим, что правительство Дбейбы должно получить одобрение парламента на специальном заседании в Сирте 8 марта.