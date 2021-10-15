Новое правительство Канады примет присягу 26 октября

Новое канадское правительство, сформированное премьер-министром либералом Джастином Трюдо, примет присягу 26 октября.

Новое канадское правительство, сформированное премьер-министром либералом Джастином Трюдо, примет присягу 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что церемония приведения к присяге [нового] кабинета министров состоится 26 октября 2021 года, и что парламент возобновит свою работу 22 ноября 2021 года", - отмечается в документе.

В пресс-службе подчеркнули, что премьер-министр сохранит свой гендерный подход к назначению министров, когда портфели поровну разделены между мужчинами и женщинами.