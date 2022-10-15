Новое правительство Ирака может быть сформировано в течение ближайших двух недель

Новое правительство Ирака может быть сформировано в течение ближайших двух недель. С таким утверждением выступил в субботу депутат иракского Совета представителей (парламента), член совета политического движения "Евфрат" Ихаб Айяд.

Новое правительство Ирака может быть сформировано в течение ближайших двух недель. С таким утверждением выступил в субботу депутат иракского Совета представителей (парламента), член совета политического движения "Евфрат" Ихаб Айяд.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News.

"Назначенный главой правительства Мухаммед ас-Судани сможет сформировать новый кабинет министров в течение 10-15 дней", - отметил Айяд, слова которого привел новостной портал. По его убеждению, действия ас-Судани, направленные на создание будущего правительства, "пользуются большой политической поддержкой парламентских блоков и партий".

"Ас-Судани начал переговоры по составу правительства уже через несколько часов после своего назначения", - добавил Айяд. "Переговоры, - по его мнению, - проходят в позитивной атмосфере".