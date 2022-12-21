Euractiv: Германии пора отказаться от лицемерия и двойных стандартов

Немногие крупные страны расхваливают свою приверженность таким ценностям, как демократия, права человека и верховенство закона, так сильно, как Германия, однако новое федеральное правительство не соответствует этим нормам и полно двойных стандартов.

Немногие расхваливают свою приверженность таким либеральным ценностям, как демократия, права человека и верховенство закона, так сильно, как Германия, однако ее новое федеральное правительство вовсе не стремиться придерживаться их, скорее наоборот,- олицетворение лицемерия и двойных стандартов.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, согласно учредительному договору нового правительства от ноября 2021 года, Германия нацелена повысить стратегический суверенитет Европейского союза путем придания своей внешней политике, политике по безопасности, развитию и торговли ценностного характера, основанного на общих европейских интересах.

При этом издание отмечает, что мир давно столкнулся с двойными стандартами Германии. Так например, в то время как на границе Украины скопилось более 100 тысяч российских солдат, Берлин счел целесообразным снабдить Украину 5 тысячами шлемами, одновременно блокируя страны Балтики от отправки туда артиллерии советской эпохи. А ведущие немецкие политики продолжали яростно защищать газопровод "Северный поток - 2".

"Не следует втягивать "Северный поток - 2" в этот конфликт", - пояснила тогда министр обороны Кристин Ламбрехт.

Помимо Украины, проблемы возникли также, когда Берлин выделил своим энергетическим компаниям 15 миллиардов евро на покупку газа, что привело к беспрецедентному скачку цен на газ. Так, в августе закупки газа для заполнения своих хранилищ привели к тому, что цена на это топливо выросло в двадцать раз по сравнению с январем 2021 года.

"Берлину было бы полезно признать, что он ничем не отличается от любой другой страны, и действовать соответственно", - отмечает Euroactiv.