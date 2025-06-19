Новое правительство ФРГ разрешило экспорт вооружений в Израиль почти на €4 млн

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем с момента прихода к власти одобрило экспорт вооружений в Израиль почти на €4 млн.

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем с момента прихода к власти одобрило экспорт вооружений в Израиль почти на €4 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

Отмечается, что эти данные привело Минэкономики страны в ответ на запрос депутата от фракции Левой партии в Бундестаге Дезире Беккера.

В период с 7 мая по 10 июня были разрешены поставки оружия Израилю на общую сумму €3,986 млн. Правительство ФРГ тем самым впервые за последнее время публично сообщило об объемах экспорта вооружений в Израиль.