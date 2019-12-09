Новый шеф дипломатии ЕС проведет первое заседание глав МИД

Первое заседание министров иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза под председательством нового главы дипломатии сообщества испанца Жозепа Борреля пройдет в понедельник в Брюсселе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в повестку дня встречи войдут подготовка к саммиту ЕС 12-13 декабря, отношения с Африкой, Ливия и подписанный между этой страной и Анкарой меморандум по разграничению морских зон, ситуация в Боливии, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) после заседания в Вене комиссии по выполнению сделки. Кроме того, как ожидается, министры будут внимательно следить за ходом и результатами саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже по урегулированию конфликта на Украине.

"Жозеп Боррель впервые будет председательствовать на заседании Совета ЕС. Встреча начнется с обсуждения текущих вопросов, что позволит министрам рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня. К ним могут относиться вопросы внешней политики, которые, вероятно, будут включены в повестку дня Евросовета 12-13 декабря", - сообщили накануне журналистам в Совете ЕС.