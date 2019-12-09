Новый премьер Финляндии станет самой молодой главой правительства в мире

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Она станет самой молодой главой правительства в мире.
Это произошло после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне.
Отмечается, что Марин возглавит правительство пяти партий, лидерами каждой из которых являются женщины.
До избрания Марина самым молодым премьер-министром был Алексей Гончарук из Украины.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости