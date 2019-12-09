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Новый премьер Финляндии станет самой молодой главой правительства в мире

Новый премьер Финляндии станет самой молодой главой правительства

Новым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя министр транспорта и коммуникаций Санна Марин, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Она станет самой молодой главой правительства в мире.

Это произошло после ушедшего в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне.

Отмечается, что Марин возглавит правительство пяти партий, лидерами каждой из которых являются женщины.

До избрания Марина самым молодым премьер-министром был Алексей Гончарук из Украины.

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