Новый посол США прибыл в Турцию

Саттерфилд занимал должность и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока с 2017 года. До этого он служил в качестве специального советника госсекретаря по Ливии, работал в посольствах США в Египте, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда на должность посла в Анкаре в феврале, сенат одобрил его назначение в конце июня.
Новый посол США прибыл в ТурциюНовый посол США прибыл в Турцию
Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару, сообщило американское посольство в этой стране."Рады сообщить, что Дэвид Саттерфилд, назначенный послом США в Турции, прибыл в Анкару. Добро пожаловать в Турцию", - говорится в сообщении посольства США в Анкаре в Twitter.
https://report.az/storage/news/b776e49532716e81098099c196f4d23b/ae65dbaf-e3ac-4099-8153-18986e4c3eaf_292.jpg
Саттерфилд занимал должность и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока с 2017 года. До этого он служил в качестве специального советника госсекретаря по Ливии, работал в посольствах США в Египте, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда на должность посла в Анкаре в феврале, сенат одобрил его назначение в конце июня.
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