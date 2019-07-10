Новый посол США прибыл в Турцию

Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару, сообщило американское посольство в этой стране."Рады сообщить, что Дэвид Саттерфилд, назначенный послом США в Турции, прибыл в Анкару. Добро пожаловать в Турцию", - говорится в сообщении посольства США в Анкаре в Twitter.Саттерфилд занимал должность и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока с 2017 года. До этого он служил в качестве специального советника госсекретаря по Ливии, работал в посольствах США в Египте, Ираке, Ливане, Сирии, Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Саттерфилда на должность посла в Анкаре в феврале, сенат одобрил его назначение в конце июня.