Новый министр обороны Германии принесла присягу

Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла присягу в качестве министра обороны Германии на внеочередном заседании бундестага, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сразу после присяги Крамп-Карренбауэр выступила с правительственным заявлением на тему "Ответственность за будущее Германии. За сильный бундесвер в меняющемся мире". Среди прочего в своей речи она отметила, что экстремизму в бундесвере не место.

Как отмечают немецкие СМИ, 709 депутатов были отозваны с летнего перерыва на специальное заседание в Берлине.

Напомним, что А.Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен (ХДС), которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии.