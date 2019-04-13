Новый глава военсовета Судана пригласил оппозицию встретиться в субботу

Новый глава переходного Военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан призвал оппозиционные "силы объявления свободы и перемен" встретиться в субботу, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее глава совета Авад ибн Ауф спустя чуть более чем сутки после начала работы на этом посту заявил о своей отставке. Новым руководителем совета был назначен занимавший до февраля пост главы генштаба сухопутных войск страны аль-Бурхан. До последнего времени аль-Бурхан занимал пост генерального инспектора вооруженных сил Судана.

Телеканал также сообщает, что аль-Бурхан ранее постановил отпустить на свободу всех офицеров, которые обеспечивали безопасность демонстрантов во время протестных акций. По данным телеканала, он также готов с ними встретиться.