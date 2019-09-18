Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность

Новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступит с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы, с этого момента начнется ее работа на должности, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.Пока Пейчинович-Бурич не обозначила своих приоритетов на посту генерального секретаря. Ожидается, что она может представить их в ходе предстоящей октябрьской сессии ПАСЕ.
Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должностьНовый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность
https://report.az/storage/news/14ee25ccbd085b44749c1109bf086e2c/4c633a63-6911-4477-8078-e359064a9299_292.jpg
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