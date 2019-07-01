​Новый генерал-губернатор Австралии принес присягу

Новым генерал-губернатором Австралии стал Дэвид Херли, сменивший на этом посту Питера Косгроува.

Как сообщил в понедельник телеканал SBS, торжественная церемония принесения присяги прошла в здании федерального парламента страны в Канберре, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бывший губернатор австралийского штата Новый Южный Уэльс стал 27-м генерал-губернатором Австралии после того, как Косгроув, занимавший этот пост последние пять лет, подал в отставку. "Для меня большая честь стать генерал-губернатором своей страны. Я уверен, что смогу [на этом посту] помочь австралийцам продемонстрировать присущие им качества: умение заботиться об общем благе, человечность, стремление к честности и силу характера", - отметил Херли в своей приветственной речи.

Генерал-губернатор Австралии - официальный представитель монарха на территории страны (глава государства - королева Елизавета II). Он является главой исполнительной власти, в его обязанности входит назначение послов, министров и судей, утверждение законопроектов, объявление выборов и вручение наград. Генерал-губернатор также является президентом Федерального исполнительного совета и главнокомандующим Сил обороны Австралии.