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Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры

Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры Сербский город Нови-Сад провозглашен столицей европейской культуры на 2022-й год.
Другие страны
14 января 2022 г. 02:20
Нови-Сад провозгласили столицей европейской культуры

Сербский город Нови-Сад провозглашен столицей европейской культуры на 2022-й год.

Как передает Report, торжественная церемония передачи титула прошла в здании Национального театра в Нови-Саде.

"Не существует города, который бы больше заслуживал этого звания и в котором есть больше потенциала, чем в Нови-Саде, чтобы высоко поднять европейский флаг молодежи и культуры. Нови-Сад - центр креативности, совершенства и инноваций. Особенно важен титул, который с гордостью носит Нови-Сад, для поддержки и продвижения труда, таланта и знаний" - заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, закрывая церемонию.

Премьер отметила, что Нови-Сад является одним из лидирующих городов страны по привлечению инвестиций и одним из крупнейших молодежных и научных центров.

Нови-Сад - второй по величине город Сербии, который является административным центром автономного сербского края Воеводина. Он был основан в 1694 году. Город, расположенный на двух берегах Дуная, в стране поэтично называют "сербскими Афинами".

Звание столицы европейской культуры присуждает комиссия ЕС. Каждый год совет министров ЕС официально назначает европейские столицы культуры, уже было назначено более 40 городов. Первоначально Нови-Сад был выбран культурной столицей Европы 2021 года, однако 23 декабря 2020 года Европейский парламент принял предложение Европейской комиссии отложить срок его полномочий до 2022 года из-за пандемии. Столицами европейской культуры в 2021 году оставались Риека (Хорватия) и Голуэй (Ирландия).

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