Новейший американский корабль сломался в открытом море

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Американский корабль береговой охраны "Милуоки" (USS Milwaukee), принятый в эксплуатацию лишь в конце ноября, заглох в открытом море, в 75 километрах от порта назначения, куда его пришлось тащить на буксире.

Как сообщает Reportсо ссылкой на "Би-би-си", корабль прибыл в порт назначения с опозданием из-за нескольких возникших на борту неполадок. Первые из них были обнаружены еще в понедельник.

В сообщении уточняется, что причиной неисправности предположительно стало попадание мелких частиц металла в масляный фильтр. Тогда поломку удалось устранить, прочистив фильтр.

Однако в четверг в фильтрах снова резко упало давление масла, что привело к остановке двигателя. На этот раз оперативно починить его не удалось. В результате в порт назначения корабль пришлось буксировать.

Сейчас причины поломок выясняют специалисты. Пока не известно, сколько именно времени потребуется на ремонт. Командование решило воспользоваться задержкой для досрочной замены экипажа.

По данным издания Navy Times, ситуацию уже прокомментировал сенатор Джон Маккейн. Он назвал инцидент поводом для беспокойства, отметив, что корабль поступил в эксплуатацию меньше месяца назад.

"Милуоки" был принят в эксплуатацию 21 ноября. Это боевой корабль прибрежной зоны, относящийся к классу Freedom. Такие корабли начали строить в 2005 году, и "Милуоки" стал пятым кораблем этого класса.